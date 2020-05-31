باكستان – اكد الخبير الاقتصادي الباكستاني، خورشيد أحمد، إن الإدارة الهندية تريد من شعب أقليم كشمير نسيان قرارات الأمم المتحدة.

وأفاد أحمد في مقالته على موقع “ورلد نيوز تي في” البريطاني، أن الأزمة الأساسية التي تعانيها المنطقة هو “الاحتلال” الهندي للأقليم.

وأشار إلى ضرورة إدلاء الشعب الكشميري بحقه في تحديد مصيره على كافة المستويات، مؤكدا على أنه لا يجب على المجتمع الدولي التغاضي عن رؤية ما يحدث في كشمير.

واقترح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 1948 إجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير الأقليم.

ويطلق اسم جامو وكشمير على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات تخوض كفاحا مسلحا منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذو الأغلبية المسلمة.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الهند، بشكل فوري، الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وسط رفض باكستاني وعربي وإسلامي لافت.

الأناضول