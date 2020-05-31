الإمارات العربية – أعلنت السلطات الإماراتية عن إطلاق مبادرة جديدة بقيمة مليار درهم (أكثر من 227 مليون دولار) لمساعدة الشركات الوطنية، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها.

وأعلن صندوق أبوظبي للتنمية في بيان نشرته اليوم الأحد عن تخصيص هذا المبلغ الهائل لتقديم قروض ميسرة إلى الشركات الوطنية خلال العام الحالي، لدعمها في مواجهة تداعيات الفيروس المعروف بـ”كوفيد-19″.

وحسب بيان المركز، ستستفيد من المبادرة الجديدة الشركات الوطنية في جميع القطاعات الحيوية الأكثر تأثرا بالوباء، لاسيما العاملة في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والصناعة، لتعزيز استدامة أعمالها في الظروف الراهنة.

ويمكن للشركات تقديم طلبات للحصول على قروض ضمن إطار هذه المبادرة عبر موقع صندوق التنمية.

المصدر: RT