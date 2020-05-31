البورصة السعودية تسجل مكاسب قوية مع بدء تخفيف القيود في المملكة

البورصة السعودية تسجل مكاسب قوية مع بدء تخفيف القيود في المملكة

السعودية – أغلقت سوق الأسهم السعودية على مكاسب قوية، اليوم الأحد، بعد أن خففت المملكة إجراءات العزل المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وصعدت البورصة السعودية، التي فتحت بعد عطلة لخمس جلسات، 2.3% لتصل إلى 7213 نقطة، مع تقدم 7% لسهم “البنك الأهلي التجاري”، أكبر بنوك المملكة، وسهم مصرف “الراجحي” 2.7%.

وبدأت المملكة تخفيف القيود على الحركة والسفر بعدما فرضت إجراءات صارمة منذ أكثر من شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة السعودية إلغاء القيود على 3 مراحل، لتصل إلى رفع حظر التجول كليا، باستثناء مكة المكرمة، وذلك بدءا من 21 يونيو.

المصدر: رويترز