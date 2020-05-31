المغرب – أكد الجيش المغربي أن القاعدة العسكرية التي يستعد لبنائها بالقرب من الحدود مع الجزائر لا تحمل صفة القاعدة، وإنما هي عبارة عن “ثكنة ستخصص لإيواء الجنود.

وقال الجيش في بيان له، إن “إحداث الثكنة الجديدة يأتي في إطار مشروع نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن”، موضحا أنه سيتم تشييدها في إقليم جرادة، على بعد 38 كيلومترا عن الحدود مع الجزائر، و”ستخصص لإيواء الجنود، وليس لها هدف عملي”.

يأتي ذلك، بعدا قالت وسائل إعلام مغربية، الأسبوع الفائت، إن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أصدر مرسوما يقضي بتخصيص أرض، بمساحة 23 هكتارا، في إقليم جرادة الحدودي، لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية.

وكان موقع”collimateur” المغربي، قال في وقت سابق، إن بناء القاعدة العسكرية الجديدة “هو جزء من الجهود الرئيسية، التي بذلها المغرب منذ 2014 لزيادة حماية حدوده البرية مع الجزائر، مضيفا أنه “تم بالفعل بناء جدار بطول 150 كيلومترا على الحدود بين السعيدية والجرادة”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء سياسية متوترة بين البلدين، إذ استدعت الجزائر في 14 مايو، السفير المغربي لديها للاحتجاج على تصريحات مسيئة منسوبة للقنصل المغربي في وهران.

المصدر: وكالات