انجلترا – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”، امس السبت، عدم وجود أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في أحدث دفعة من الاختبارات.

وقالت الرابطة في بيان لها: “الدوري الممتاز يؤكد اليوم أن خلال يومي الخميس 28 مايو والجمعة 29 مايو خضع 1130 لاعبا وعاملا لاختبار (كوفيد-19) ولم تكن هناك أي حالة إيجابية”.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن استئناف الموسم في 17 يونيو المقبل، بشرط استيفاء جميع إجراءات السلامة، وذلك بعد توقف الدوري الممتاز منذ مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات