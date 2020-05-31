ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال وفقاً للمكت الإعلامي التابع له إن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وشدد الرئيس الفرنسي حرصه على تبادل وجهات النظر والرؤى مع السيسي في هذا الصدد بضوء الدور المصري المحوري الفاعل في المنطقة.

وفى هذا السياق أكد السيسي على موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

وقد توافق الرئيسان بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد في الفترة المقبلة مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات عملية برلين إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.