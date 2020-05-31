ليبيا – حذر عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة جبريل أوحيدة من محاولات أنقرة المستمرة ليس فقط لاستغلال ثروات ليبيا الطبيعية بل أيضاً في إقحامها في توترات وصراعات إقليمية ودولية لخدمة مشروعها التوسعي.

أوحيدة لفت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما السراج مع الرئيس إردوغان ليس لهما أي شرعية قانونية ولا يعدان إلاّ فرضاً لسياسة الأمر الواقع، مشيراً إلى أن تركيا تواصل سياستها المفضلة وهي اللعب بالنار حتى لو أدى ذلك لتعريض أمن منطقة شرق المتوسط للخطر.

وأكد على أن ليبيا ستكون مضطرة لمواجهة التداعيات الناجمة عن كل ذلك والتصدي للتحالف القطري – التركي الذي يستهدف تنفيذ مشروع التنظيم الدولي الإخوان بالمنطقة والذي يرتكز على أن يجعل من البلاد بيت مال له خلال الخمسين عاماً المقبلة.

كما تساءل باستنكار عن سر الصمت الأوروبي والأميركي إزاء التحركات التركية، مضيفاً :” اللهم إلاّ إذا كان يختبئ وراء هذا الصمت صفقات عقدت على حساب مصلحة ليبيا ودول جوارها بالشمال الأفريقي.