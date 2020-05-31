أبوظبي – أغلقت بورصات الخليج، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تباين مع تراجع أربع أسواق بصدارة دبي، فيما ارتفعت ثلاث بورصات بقيادة السعودية.

ويكتمل عقد بورصات الخليج اليوم، مع عودة السعودية وقطر من عطلة عيد الفطر.

يأتي تباين بورصات الخليج، نتيجة عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات متواصلة، مع الفتح التدريجي لاقتصادات العالم وتخفيف قيود “كورونا” من جهة، بينما سجلت أسواق النفط أفضل أداء شهري منذ سنوات، من جهة أخرى.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بأعلى وتيرة منذ 1999 و”الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط” بأفضل أداء شهري على الإطلاق.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.54 بالمئة إلى 4141.61 نقطة، بينما هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.83 بالمئة إلى 1945.09 نقطة.

وهبط مؤشر السوق الأول في الكويت 0.57 بالمئة إلى 5455.55 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.17 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.46 بالمئة.

ونزلت بوصة البحرين بنسبة 0.50 بالمئة إلى 1269.63 نقطة، مع نزول البنك الأهلي المتحد 1.5 بالمئة، ومجموعة جي اف اتش المالية 1.4 بالمئة.

وتراجعت بورصة قطر، بنسبة 0.32 بالمئة إلى 8844.74 نقطة، مع تراجع أسهم السينما 8.9 بالمئة، والمستثمرين 3.5 بالمئة، وبنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 3 بالمئة.

فيما ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.68 بالمئة إلى 3544.58 نقطة، مع ارتفاع مطاحن صلالة وعمان والإمارات القابضة بأكثر من 6.5 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 7213.03 نقطة، مع صعود سابك 3.4 بالمئة، ومصرف الراجحي 2.7 بالمئة، والبنك الأهلي 7 بالمئة.

الأناضول