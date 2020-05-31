روسيا – ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث في سمارا بروسيا، أول منظومة ذكية للتحكم في عمل رشاشات المزارع، لا مثيل لها في العالم.

ويفيد المكتب الإعلامي للجامعة، بأن “علماء جامعة سمارا ابتكروا منظومة ذكية لرش المزارع والحقول، التي بفضلها، يمكن تحليل التربة وتحديد درجة رطوبتها ونسبة الأسمدة المعدنية فيها. وعلى ضوء هذه النتائج يحدد الرشاش بنفسه كثافة الري وحاجتها إلى كمية الأسمدة اللازمة”.

ووفقا للمكتب الإعلامي، تتألف هذه المنظومة الذكية المتنقلة من جهاز قياس الطيف مع أجهزة استشعار وكمبيوتر ببرامج خاصة وجهاز تحكم بفتحات الرش.

ويقول البروفيسور رومان سكيدانوف، من جامعة سمارا، هذه الأجهزة تحدد رطوبة التربة أو تقيس محتوى المواد الكيميائية في التربة وتنقل البيانات إلى الكمبيوتر، الذي عبر جهاز التحكم يحدد فتحات الرش.

ووفقا للخبراء، باستخدام هذه المنظومة الذكية يمكن زيادة المحاصيل الزراعية بنسبة 25-30% بحسب نوع المحصول.

المصدر: نوفوستي