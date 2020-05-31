شواطئ نيوزيلندا تتحول إلى الأحمر الدموي في مشهد لا يصدق (صورة)

شواطئ نيوزيلندا تتحول إلى الأحمر الدموي في مشهد لا يصدق (صورة)

نيوزلندا – أصبح مشهد شواطئ نيوزيلندا الخلابة محاكيا لما يشبه فيلم رعب، بعد أن طغى اللون الأحمر الدموي على الشواطئ الرملية بسبب نفوق الكركند الصغير أثناء محاولات التكاثر.

وحدث المشهد الغريب في أوتاغو، جنوب البلاد، حيث وصل الملايين من الكركند إلى الشاطئ أثناء المد العالي، ولكن بعد ذلك هلك بمجرد تراجع المد. و”تستقر” القشريات على الرمال خلال موسم التزاوج.

ويمكن رؤية آثار الكركند في صورة مذهلة، والتي تظهر شاطئا بخطوط حمراء داكنة في الرمال.

ومع ذلك، فإن زوالها بالكاد يعني نهاية الكركند في نيوزيلندا. وقال خبير يدرس المخلوقات، في حديث مع “الغارديان”، إن الكركند الذي قُضي عليه ليس سوى “غيض من فيض.

المصدر: RT