لندن – افادت صحيفة “غارديان”، إن حوالي 30 محررا في بريطانيا، سيفقدون وظائفهم بسبب قرار شركة “مايكروسوفت”، التخلي عنهم واستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي لمعالجة الأخبار.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الحديث يدور حول 27 صحفيا، قامت بتوظيفهم وكالة PIA الإعلامية خصيصا لكتابة الأخبار لموقع “مايكروسوفت”، MSN، وكذلك في المتصفح Microsoft Edge.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم إبلاغ الموظفين المذكورين بأنهم سيفقدون عملهم في غضون شهر، لأن الشركة الأمريكية قررت التخلي عن العاملين في مجال انتقاء وتحرير ومتابعة الأخبار لمواقع الويب التابعة لها.

ونوهت الصحيفة، بأن هؤلاء العاملين، لم يكتبوا بأنفسهم النصوص الإخبارية، ولكن كانوا يختارون مجموعة من المواد المنشورة في وسائل الإعلام الأخرى، ويقومون بتحريرها بعد تعديل عناوينها لتتوافق مع معايير النشر.

المصدر: تاس