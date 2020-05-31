إيطاليا – أعلن المصنف 11 عالميا، الإيطالي فابيو فونيني، امس أنه سيستغل توقف منافسات التنس في الفترة الراهنة بسبب فيروس كورونا، للخضوع لعملية بالمنظار لمعالجة آلام في الكاحلين.

وكتب اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 33 عاما عبر حسابه في “تويتر”: “أعاني من مشكلة في كاحلي الأيسر منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وهو أمر اعتدت على التأقلم معه. ثم بدأت أعاني من آلام في كاحلي الأيمن أيضا منذ عامين”.

وتابع “كنت آمل في أن تزول هذه المشاكل خلال إجازة الشهرين التي أمضيتها بسبب إجراءات الإغلاق (بسبب كورونا)، لكن عندما استأنفت التمارين، كانت الآلام حاضرة”.

وأكد أنه “بعد التشاور مع فريقي الطبي، قررت الخضوع لعملية بالمنظار في الكاحلين. أعتقد أنه الأمر المناسب للقيام به في ظل توقف الدورات في هذه الإجازة القسرية”، مشيرا إلى أنه سيخضع للعملية اليوم السبت.

وتوقفت منافسات كرة المضرب، كغيرها من غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، منذ مارس بسبب انتشار وباء “كوفيد-19″، ومن المقرر أن يمتد تعليق منافسات الكرة الصفراء للمحترفين حتى نهاية يوليو.

وحقق فونيني تسعة ألقاب في مسيرته الاحترافية، أبرزها دورة مونتي كارلو للماسترز ذات الألف نقطة في العام 2019.

المصدر: وكالات