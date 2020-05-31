إيطاليا – كشفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، امس عن الجدول الزمني الخاص بعودة النشاط الكروي، والذي سيبدأ بقمة يوفنتوس وميلان، ضمن إياب نصف نهائي الكأس في 13 يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك عقب نهاية اجتماع عقدته الرابطة مع ممثلي الأندية، لوضع اللمسات الأخير تمهيدا لاستئناف المنافسات الرياضية.

هذا وستُلعب مباراة إياب نصف النهائي الأخرى بين نابولي وإنتر ميلان، على ملعب سان باولو في 14 يونيو.

وكشفت صحف محلية أنه سيتم إجراء المباراة النهائية في 17 يوليو/ تموز القادم، من مباراة واحدة على الملعب الأوليمبي في العاصمة روما.

وكان ميلان قد تعادل مع يوفنتوس في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب سان سيرو، بنتيجة هدف لكل فريق، فيما انتهت مباراة الإنتر ونابولي بفوز الأخير بهدف دون رد.

والخميس، أعطى وزير الرياضة فيتشينزو سبادافورا، الموافقة على عودة الدوري وكأس إيطاليا، بعد تعليق البطولتين لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأناضول