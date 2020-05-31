كندا – سجلت كندا، امس السبت، تراجعا كبيرا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 78 حالة جديدة مقابل 119 في إحصائية الجمعة.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 78 حالة من 6918 إلى 6996، في زيادة بنسبة 1.1%.

وشهد مؤشر زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي بالتالي تراجعا كبيرا مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 27 مايو 105 حالات جديدة، وفي 29 مايو 128، وفي 29 مايو 119.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 885 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 89741 بعد أن كانت على مستوى 88856 حالة.

ويشهد مؤشر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في كندا انخفاضا نسبيا مقارنة مع الأيام الأخيرة، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 27 مايو 941 حالة جديدة، وفي 28 مايو 963، وفي 29 مايو 954.

وسبق أن بدأت الأقاليم الكندية برفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الدافئ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.

المصدر: وكالات