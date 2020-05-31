عواصم عربية – أعلنت سلطنة عمان والبحرين، الأحد، تسجيل حالة وفاة في كل منهما بكورونا، فيما سجلت تونس إصابة واحدة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة و603 إصابات.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و423، منها 44 وفاة، وألفان و396 حالة تعاف.

أما في البحرين، فأعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة بالفيروس، فيما لم تعلن إصابات جديدة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و793، منها 18 وفاة، و5 آلاف و826 حالة تعاف.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة واحدة بالفيروس، فيما لم تعلن وفيات جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و77، منها 48 وفاة، و960 حالة تعاف.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و176 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 371 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و745 ألفا، وفق موقع “worldometer” المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

وكالات