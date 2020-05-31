كولومبيا – شاهد سكان إحدى مناطق كولومبيا يوم 10 مايو الجاري جسمين طائرين مجهولين يقتربان من الأرض.

ويفيد موقع planet news، بأن هذه الظاهرة الغامضة شاهدها سكان بلدة إيتاغوي في كولومبيا يوم 10 مايو 2020 ، وقد صور دييغو فرانكو حركة الجسم الأول في شريط فيديو نشره فيYoutube-канале Aliens av Kosmos.

ويعرض شريط الفيديو حركة الجسم البطيئة وتغير اتجاهها، والمثير في الأمر، أن الجسم كان يبدو داكن اللون على خلفية السماءـ وعندما أصبح على مستوى الجبال أصبح لونه فضيا.

ويشير شهود عيان، إلى أنه بعد فترة قصيرة، ظهر جسم مجهول آخر كرر الحركة ذاتها واتجاه الى الجسم الأول.

المصدر: نوفوستي