ليبيا – عقد رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف عضو اللجنة العليا لمكافحة الوباء، أمس السبت اجتماعاً بأصحاب المجمعات التجارية وذلك لتأكيد التدابير الوقائية والاحترازية اللازم اتخاذها لممارسة الأنشطة.

اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قررت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية رفع حظر التجول كلياً داخل المدن فيما عدا الأندية الرياضية وصالات المناسبات والمقاهي.

وأكدت اللجنة على أصحاب كافة الأنشطة تقديم المستلزمات الوقائية من المرض للزبائن مع تخطيط المحال التجارية بالعلامات المؤكدة للتباعد الاجتماعي على أن يكون عملها طيلة الأربعة وعشرون ساعة.

وأوضحت اللجنة أن المطاعم بإمكانها تقديم الوجبات لزبائنها شريطة اصطحابها لبيوتهم وعدم تناولها في صالات المطاعم (ديلفري فقط).

كما أكدت اللجنة العليا على قرارها تطبيق حظر التجول بين المدن، مشددةً على كافة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات طيلة الأيام المقبلة لحين زوال الخطر تماما.

وأشارت اللجنة إلى أن قرارها جاء للتسهيل على المواطنين والتجار وكذلك للوضع الوبائي الجيد الذي تحظى به مختلف مناطق شرق البلاد.

وشددت اللجنة أن قرار رفع حظر التجول لا يشمل المدن التي ظهر بها الوباء في غرب وجنوب البلاد.