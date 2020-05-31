روسيا – اكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن عواقب وخيمة ستكون لانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة “السماء المفتوحة”، وكذلك موقف البيت الأبيض من معاهدة “ستارت-3”.

جاء ذلك بعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، حيث تمت مناقشة الموقف النهائي لموسكو بشأن خروج الولايات المتحدة من المعاهدتين المذكورتين أعلاه.

وأضاف مدفيدف، عبر صفحته في موقع “فكونتاكتي” الروسي للتواصل الاجتماعي: “موقف البيت الأبيض من هذه الوثائق، سيؤدي إلى تدمير بنية الأمن الدولي، وستكون له عواقب وخيمة”.

المصدر: نوفوستي