روسيا – قد يساعد تعاطي المسكرات في تطور السمنة وزيادة الوزن. جاء ذلك في تقرير نشرته إدارة “روس كاشيستفو” الروسية الحكومية .

وأشار التقرير إلى أن الكحول يقوم بإبطاء عملية تخفيض الوزن لدى من يتبعون حمية أو نظاما غذائيا معينا، وعلاوة على ذلك فإن تعاطي المسكرات يؤدي إلى زيادة الوزن.

وإذا شربت كأسا من النبيذ (ما يعادل 125 ميليلتر من الكحول) مرة واحدة في أسبوعين فإن ذلك لن يؤدي غالبا إلى زيادة الوزن. وأشار الخبراء إلى أن النبيذ يحتوي على مواد مفيدة وضارة في آن واحد. وهناك بصورة خاصة مواد البوليفينول (مضادات الأكسدة) التي يمكن أن تؤثر إيجابا على حالة الأوعية الدموية والأمعاء.

من ناحية أخرى فإن النبيذ يتضمن كذلك كمية صغيرة من فيتامينات B والمعادن. فيما يعتبر الإيثانول الذي يحتوي عليه النبيذ مادة سامة يمكن أن تلحق ضررا بجسم الإنسان.

ومن أجل شطره على جسم الإنسان أن ينتج إنزيم مقاوما للكحول. لكن قدرة الجسم على إنتاجه تنخفض مع التقدم في السن ويصبح الإنسان يتحمل الكحول بشكل أسوأ. أما النساء فقدرتهن على مقاومة الكحول أسوأ مقارنة بالرجال لخصوصيات أيضهن.

ويحتوي الإيثانول على سعرات حرارية كثيرة حيث يعادل غرام واحد لـ7 كيلوسعرات. وعلاوة على ذلك فإن المسكرات تتضمن مواد أخرى مليئة بالسعرات.

وعلى سبيل المثال فإن تعاطي 0.33 غرام من البيرة يعادل تعاطي 150 كيلو سعرة. أما 150 غراما من النبيذ فتحتوي 110 كيلوسعرات. وتتضمن 100 غرام من الكونياك 240 كيلوسعرة. فيما يتعلق بالمسكرات الحلوة فإن كمية السعرات الحرارية تزداد فيها أضعافا.

وحذرت إدارة “روس كاشيستفو” من أن الكحول يساعد في خروج السائل من جسم الإنسان. لذلك لا توصي الذين يواجهون مشاكل متعلقة بصحتهم أن يتعاطوا المسكرات في ظروف الطقس الحار.

المصدر: نوفوستي