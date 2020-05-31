انجلترا – توفي بوب ويتون، عميد البشرية وفق موسوعة غينيس، بعد صراع مع مرض السرطان في بريطانيا، عن عمر 112 عاما.

وأوضحت عائلة ويتون، وهو مدرس سابق ومهندس من مقاطعة هامبشير في وسط إنجلترا، أنه توفي بهدوء أثناء نومه في منزله يوم الخميس الماضي.

وحاز ويتون لقب أكبر رجل عمرا في العالم في فبراير الماضي، بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو واتانابي.

ولد “عميد البشرية” في يوركشير في شمال إنجلترا في 29 مارس 1908 وكان واحدا من سبعة أطفال لدى والديه. ولدى الراحل ويتون ثلاثة أولاد وعشرة أحفاد و25 من أبناء الأحفاد.

وقد حصل على لقب أكبر رجل معمر في العالم بعدما قام روبرت يونغ، استشاري أمراض الشيخوخة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بالتأكد من وثائق ولادته بعد وفاة المعمر الياباني واتانابي في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: وكالات