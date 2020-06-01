إيران – أعربت إيران، الإثنين، عن استعدادها مواصلة شحناتها النفطية إلى فنزويلا إذا طلبت كاراكاس ذلك.

وقال عباس موسوي متحدث الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، إن بلاده وفنزويلا تمتلكان الحق في التجارة الحرة.

وأضاف أن إيران “أثبتت أنها ستحمي حقوقها حتى في الأماكن البعيدة عنها، وإن طلبت الحكومة الفنزويلية المزيد من الشحنات النفطة فسوف نرسلها”.

ومؤخرا أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انطلاق 5 ناقلات نفطية إيرانية (“Fortune”, “Forest”, “Petunia”, “Faxon”, “Clavel”)، تحمل مليون و53 ألفا برميل من الوقود السائل إلى فنزويلا.

وأرسلت إيران الناقلات الخمس إلى فنزويلا استجابة لطلب الرئيس نيكولاس مادورو، لتجنب نقص البنزين في البلاد بسبب تعطل مصافي النفط عن العمل جراء العقوبات.

وفي بيان عن الأسطول الفنزويلي في 29 مايو/ أيار الماضي، في موقع تويتر، فإن ناقلة النفط الرابعة “Faxon” دخلت المياه الفنزويلية دون مشاكل.

ولا تستطيع فنزويلا إحدى الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، تشغيل مصافي النفط بشكل فعال بسبب العقوبات الأمريكية والأزمة الاقتصادية.

في حين أن إيران تجد صعوبة كبيرة في بيع نفطها بسبب العقوبات الأمريكية.