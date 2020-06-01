ليبيا – تسلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، والذي بين التقدم المحرز في هذا الملف بالبلاد وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

وزير الخارجية والتعاون الدولي أوضح للثني خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة أن هذا التقرير يقدم كل خمس سنوات إلى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، ناقش الثني مع الوزير آخر التطورات السياسية التي تشهدها البلاد وتطورات محاولات الغزو التركي وكيفية التصدي له سياسياً بالتنسيق مع دول الجوار وكافة الدول الصديقة والشقيقة.