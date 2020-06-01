المشنون أوضح في تصريح لقناة “218” أن الخسائر موزعة على أربعة شركات تديرها القابضة وهي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية وشركة الخدمات الأرضية وشركة خدمات التموين، مشيراً إلى أن سبب القفزة في الخسائر خلال هذا الشهر كان بسبب تزامن استمرار الأزمة مع فترة الذروة لعمل الشركة في موسم العمرة.

وشدد على ضرورة عودة الطائرة التي وصفها بـ”المختطفة والرابضة” في مطار مصراتة منذ يناير الماضي على خلفية رحلة صيانة قامت بها منذ نوفمبر الماضي ولم تتمكن الإدارة في بنغازي من استعادتها منذ نحو 6 أشهر.

كما طالب بضرورة توفير الدعم الحكومي للشركة القابضة التي ستقوم بدورها بدعم الشركات التابعة لها التي يعمل بها آلاف الموظفين وبهدف الحفاظ على الكادر الوظيفي، لافتاً إلى أن إجمالي مرتبات العاملين في الخطوط الليبية في المنطقة الشرقية تبلغ 50 مليون دينار سنوياً أي نحو 4 ملايين دينار شهرياً فيما تبلغ مرتبات العاملين في الخطوط الجوية الإفريقية حوالي 1.5 مليون دينار كل شهر.