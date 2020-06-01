روسيا – اعتبرت مديرة الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال حقوق المستهلك، كبيرة المسؤولين الصحيين في روسيا، أنا بوبوفا، أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة باضطرابات في تجلط الدم.

وقالت بوبوفا، في مقابلة مع قناة “روسيا-1” تم بثه امس: “منذ البداية كنا نعتبر أن هذا التهاب رئوي حقيقي. لكن مؤخرا، أي تقريبا منذ شهر ونصف، وهو وقت وجيز جدا بالنسبة إلى المرض، تبين أن الحديث يدور عن مرض آخر. وهو مرتبط باضطرابات في تجلط الدم وخصوصا الأوعية”.

وأوضحت بوبوفا أن الكشف عن مدى وطبيعة تأثير الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد على جسم الإنسان، بما في ذلك بعد التعافي، يتطلب وقتا، مبينة أن العلماء يعملون حاليا على تحديد هذا الأمر.

ولفتت كبيرة المسؤولين الصحيين في روسيا إلى أن هناك معطيات كثيرة حول هذا الفيروس لا تزال مجهولة بالنسبة إلى العلماء.

المصدر: وكالات روسية