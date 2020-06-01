السودان – أعلنت وزارة الصحة السودانية، امس عن تسجيل 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة إلى تسجيل 29 وفاة.

وقالت الوزارة إن الإصابات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم (197)، ولاية الجزيرة (34)، ولاية القضارف (12)، ولاية سنار (10)، ولاية جنوب دارفور (1)، ولاية كسلا (3)، ولاية غرب دارفور (1)، ولاية النيل الابيض (10)، ولاية شمال دارفور (9)، ولاية غرب كردفان (1)، وولاية وسط دارفور(1).

واضافت أن الوفيات سجلت في ولاية الخرطوم (20)، ولاية الجزيرة (7)، ولاية سنار (1)، وولاية وسط دارفور (1).

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة في السودان إلى 4800 حالة، متضمنة 262 حالة وفاة، و1272 حالة تعافي .

وأفادت الوزارة بأن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى استمرار نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، كما دعتهم إلى متابعة الموقع الرسمي وصفحتها على موقع “فيسبوك”.

المصدر: سونا