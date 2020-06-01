ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر عن غضبه من عدد من النواب في طبرق لإصدارهم بياناً ينبذ الكراهية ويدعو للحفاظ على الثوابت الوطنية وسبل إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة.

الشاطر قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”44 نائب من بقايا مجلس النواب بطبرق لم يمارسوا سلطاتهم لمنع الاعتداء على المدنيين الذين انتخبوهم والدفاع عن مدنية الدولة ووحدتها ورفض الانقلاب العسكري” حسب زعمه.

وأضاف مدعياً :”سكتوا دهراً ونطقواً كفراً ببيان يلتمس مخرجاً لحفتر بدلاً من استهجان عدوانه وإقالته من منصبه أو مساءلته، رفضوا الاتفاق السياسي أيدوا حفتر في حربه على طرابلس، وصفونا بالإرهابيين رقصوا سنة فرحين بقتلنا وعندما لحقت بهم الهزائم يصدرون بياناً لنبذ الكراهية للحفاظ على الثوابت الوطنية والعودة للحوار”.

وإختتم بيانه قائلاً :”بيان بقايا أعضاء مجلس نواب طبرق العقل يحضر ويغيب زي الرجلة” حسب تعبيره.