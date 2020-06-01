ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن الجيش يواجه تنظيمات إرهابية تكفيرية مدعومة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مباشر وكذلك مرتزقة سوريين وضباطا أتراك، مشددًا على أن القوات الجوية نفذت سلسلة من الغارات الجوية على أهداف معادية لمنع نقل أسلحة للمرتزقة وجرى تدمير كثير من الأهداف بهذه الغارات.

المسماري وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TEN” أمس الأحد وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن” المصرية أوضح أن قطاعات جنوب شرق طرابلس وطرابلس بها معارك متواصلة واشتباكات عنيفة على كافة المحاور وجرى سحب واستدراج العدو لمناطق استراتيجية وساعد هذا في القضاء على مئات المقاتلين من المرتزقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش أن المعلومات عن وصول طائرات روسية للداخل الليبي غير صحيح ، مشددًا على أنه كلما حققت القوات المسلحة الليبية نجاحا في حربها على الإرهابيين والتكفيريين يتم نسبه لدول أخرى، مؤكدًا أن جميع الطائرات التي تعمل الآن طائرات ليبية.