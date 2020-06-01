ألمانيا – وجه المغربي أشرف حكيمي وزميله الإنجليزي جادون سانشو، لاعبا فريق بوروسيا دورتموند، رسالة تضامن مع عائلة جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

وانضم أشرف حكيمي إلى قائمة مشاهير الرياضة، الذين أعلنوا عن تضامنهم الكبير مع قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد، وهو رجل من أصول إفريقية يبلغ من العمر 46 عاما وقتل على يد شرطي جثم بركبته على رقبته لعدة دقائق، قبل أن يفقد الرجل وعيه وفيما بعد حياته في المستشفى.

فبعد أن سجل النجم المغربي هدف بروسيا دورتموند الرابع في الدقيقة (85) في مرمى مضيفه بادربورن (6-1)، قام برفع قميصه ليكشف عن عبارة تأييد “العدالة لجورج فلويد”، مع الإشارة بيديه بالتضامن مع عائلة الأمريكي، لتنهال بعدها التعليقات المؤيدة لما قام به اللاعب صاحب الـ21 عاما.

وحذا أشرف حكيمي بذلك حذو زميله جادون سانشو الذي أحرز ثلاثة أهداف “هاتريك” لدورتموند، واحتفل بهدفه الأول في الدقيقة (57) وخلع قميصه، لتظهر عبارة “العدالة لجورج فلويد” على قميصه الداخلي، في إشارة إلى تضامنه مع الأمريكي الراحل جورج فلويد وعائلته، بالإضافة إلى تأييده المسيرات الاحتجاجية في الولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، هنأ نادي بروسيا دورتموند لاعبه أشرف حكيمي، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على خوضه المباراة رقم 50 في “البوندسليغا” منذ وصوله إلى الفريق قادما من ريال مدريد، على سبيل الإعارة.

المصدر: وكالات