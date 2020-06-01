الهند – أعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان، امس طرد مسؤولين يعملان في المفوضية الباكستانية العليا في العاصمة الهندية نيودلهي بعد احتجازهما، لاتهامهما بالتجسس.

وأضافت الوزارة أن “جهاز إنفاذ القانون الهندي أوقف مسؤولين باكستانيين امس.

وأفادت بأن الحكومة الهندية أعلنتهما “شخصين غير مرغوب فيهما”، لما وصفته بانغماسهما في أنشطة لا تتسق مع وضعهما كعضوين في بعثة دبلوماسية.

وتتوقع السلطات منهما مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وقالت “رويترز” إنه لم يتسن الوصول لمسؤولين في السفارة الباكستانية في نيودلهي للتعقيب على القرار.

المصدر: رويترز