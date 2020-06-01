فرنسا – تحرك مسؤولو باريس سان جيرمان، خطوة للوراء في ظل مساعيهم لتدعيم خط الدفاع بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ليكيب في تقرير لها، أن إدارة باريس تخلت بالفعل عن فكرة التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي.

وبررت الصحيفة، موقف الإدارة الباريسية بالتراجع عن صفقة كوليبالي، في ظل المنافسة القوية التي تجدها من مانشستر يونايتد.

ويسعى توماس توخيل مدرب باريس، لترميم خط دفاعه قبل بداية الموسم الجديد، في ظل انتهاء عقود 3 لاعبين في الخط الخلفي، وهم تياجو سيلفا وتوماس مونييه وليفين كورزاوا.

وأبرم النادي الباريسي، صفقة واحدة استعدادًا للموسم الجديد، بتفعيل بند شراء ماورو إيكاردي نهائيًا من إنتر ميلان الإيطالي.

وكالات