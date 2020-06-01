ليبيا – شدد عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا على ضرورة تطوير كافة منتسبي وزارته من حيث التدريب والتطوير إلكترونياً ومعلوماتياً لمواكبة العصر والرقي إلى مصاف وزارات داخلية الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا برؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء مديريات الأمن بالمناطق بأكاديمية الدراسات العليا بجنزور وبحضور وكلاء وزارته بحسب المكتب الاعلامي لداخلية الوفاق .

وأوضح باشاغا في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي ضمن المهام الأمنية لوزارة الداخلية ودورها في إستقرار وأمن ليبيا بإعتبار إن الامن هو العمود الفقري للدول في السلم والحرب.

وتطلع خلال كلمته بأن تكون ليبيا دولة مستقرة ذات سيادة بدون تدخل أي أطراف خارجية لحل كافة المشاكل وأن يكون الحل فيها ليبي ليبي.

وأرجع إلى سبب نشاط العصابات المسلحة والإجرامية وشبكات تهريب البشر إلى ضعف أداء وزارته وهذا لا يأتي إلا عن طريق مديريات الأمن بكافة مناطق ليبيا وعملها الدؤوب للحد من كافة الظواهر الهدامة التي تسئ للمجتمع الليبي.

ودعا في كلمته كافة منتسبي وزارته إلى تكاثف الجهود وبذل المزيد من التضحيات من أجل ليبيا بتجفيف منابع الفساد والسيطرة على مفاصل الدولة ومحاسبة المقصر والمتغيب عن أداء واجبه.

كما كشف بأن هناك مؤسسات داخل الدولة الليبية تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية وعرقلة كافة مشاريعها.

وتطرق إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإعتبارها مصدر قلق لدول حوض المتوسط عامة وليبيا خاصة, مشيراً أن هناك دول أوروبية تسعي لتوطين المهاجرين داخل ليبيا ولكن سعيهم مرفوض وغير مقبول وتعتبر مساساً بالأمن القومي لليبيا.

وحيا كافة من وصفهم بـ” المرابطين في جبهات القتال والمحاور في دفاعهم عن طرابلس” (مسلحي الوفاق الذين يحاولون إيقاف تقدم القوات المسلحة الليبية إلى قلب العاصمة) ضد من وصفهم بـ”الميليشيات والمرتزقة” (القوات المسلحة الليبية) الذين يسعون إلى عودة ما وصفه بـ”حكم العسكر” من جديد إلى ليبيا حسب زعمه.

ونوّه في كلمته إلى ضرورة استحداث برنامج تدريبي لثانويات الشرطة التخصصية لما له من أهمية في بسط الأمن واستقرار البلاد والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.