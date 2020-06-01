الصين – نقلت وكالة الأنباء الاقتصادية الدولية “بلومبيرغ”، الإثنين، عن مسؤولين صينيين قولهم إنهم أصدروا تعليمات للشركات الزراعية الكبرى التي تديرها الدولة، بإيقاف مشتريات بعض السلع الزراعية الأمريكية بما في ذلك فول الصويا.

يأتي ذلك، بينما تقيّم بكين التصعيد المستمر للتوترات مع الولايات المتحدة، بشأن هونغ كونغ، وفق ما أوردته الوكالة نقلا عن مسؤولين مطلعين.

وذكرت بلومبيرغ أن شركات صينية علقت كذلك، عددا غير محدد من طلبات شراء لحوم الخنزير الأمريكية.

التوقف عن الاستيراد، يعد أحدث إشارة على أن الصفقة التجارية التي تم تحقيقها بشق الأنفس في المرحلة الأولى بين أكبر اقتصادين في العالم معرضة للخطر.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، يعلق البلدان بموجبه فرض رسوم جديدة وخفض أخرى على وارداتهما السلعية.

والجمعة، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة، الصين، بعد أن تحركت الأخيرة لفرض تشريع جديد للأمن القومي مثير للجدل على هونغ كونغ.

ويقول منتقدون إن التشريع سيتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضة، تقوض مبدأ “دولة واحدة ونظامان” الذي أبقى هونغ كونغ مستقلة عن البر الرئيسي منذ تسليم البريطانيين لها عام 1997.

ودخل البلدان منذ يونيو/ حزيران 2018، في توترات تجارية تضمنت فرض رسوم وزيادة أخرى، أدت إلى تسجيل خسائر حادة لشركات البلدين، قبل التوصل لاتفاق في يناير الفائت.

الأناضول