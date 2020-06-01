السعودية – أفادت حسابات أجرتها “رويترز” استنادا إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي نشرت في ساعة متأخرة الأحد، بأن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تراجعت حوالي 20 مليار دولار في أبريل.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 443.75 مليار دولار في أبريل من 464.64 مليار دولار في مارس.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد تراجع الاحتياطي الإجمالي، الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريبا على أساس شهري خلال أبريل.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد بنحو 27 مليار دولار في مارس على أساس شهري وهي أسرع وتيرة خلال 20 عاما على الأقل.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، يوم الجمعة، إن المملكة حولت ما إجماليه 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد لتمويل استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، في مارس وأبريل.

وأضاف وزير المالية في بيان، أن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة جرت “بشكل استثنائي”.

وتعاني المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام وأيضا الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا التي أضرت باقتصادها غير النفطي.

المصدر: رويترز