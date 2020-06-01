خطأ لغوي يطيح بمسؤول مصري (صورة)

مصر – أطاح خطأ لغوي ضمن منشور يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد بمسؤول مصري، وأُحيل إلى التحقيق.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن محافظ الفيوم، أحمد الأنصاري، قرر إعفاء رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي، التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن تحرير الخطابات للجهات ذات الصلة، وإحالتهم للتحقيق في مسؤوليتهم عن أخطاء لغوية حولت معنى أحد البيانات الرسمية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكما يظهر في الخطاب المرفق، فإنه ت استبدال جملة (ارتداء الكمامة) بعبارة (ارتداء القمامة).

وتكافح السلطات المصرية جائحة كورونا بفرض إجراءات وقائية في مختلف محافظات البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق من الأحد عن تسجيل 46 حالة وفاة و1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 6037 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مؤكدة أيضا ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 6810 حالة.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية بحسب الوزارة.

من جانب آخر، أكدت مسؤولة صحية في مصر أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد يرجع إلى ما حدث فى شهر رمضان وعيد الفطر من عدم التزام المواطنين والسلوكيات الخاطئة فى التعامل مع وباء كورونا.

وفي تصريحات متلفزة، الأحد، ذكرت جيهان العسال، نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، أن تطبيق “صحة مصر” به “كافة المعلومات عن كيفية التعامل مع الفيروس وطرق الحجر المنزلي”.

وناشدت المسؤولة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مشيرة إلى أن تطبيق العزل المنزلي يتم “في كل دول العالم، وبدأنا في تطبيق العزل المنزلي مع زيادة أعداد الإصابات، ويتم عزل الحالات البسيطة منزليا”.

هذا أفادت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، بأن 6 محافظات في مصر شهدت أعلى نسبة لانتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط استمرار زيادة الحالات الجديدة في البلاد.

واستعرضت زايد، خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأحد، مع المجموعة الطبية لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل والتصدي لانتشار فيروس كورونا، تقريرا حول معدلات الإصابة في البلاد، حيث أوضحت أن هناك 6 محافظات شهدت أعلى نسبة لانتشار المرض، وهي القاهرة، والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية.

وأوضحت وزيرة الصحة أن هذه المحافظات الـ6 سجلت فيها حتى 30 مايو بشكل عام 15415 إصابة مؤكدة، بينما كان يبلغ عدد الإجمالي في كل البلاد حتى اليوم ذاته 23449.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تحتل محافظة القاهرة المرتبة الأولى في هذه القائمة بـ7111 حالة، تليها محافظة الجيزة بـ2629 حالة، ثم القليوبية بـ1787 حالة، والمنوفية بـ1533 حالة، والفيوم بـ1277 حالة، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز السادس بـ1078 حالة.

وتوقع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، حسام حسني، ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.

المصدر: RT