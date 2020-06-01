ليبيا – أفادت لجنة الشؤون الخارجية النيابية في بيان لها بأنها إطلعت على بيان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن شحنة الأوراق المالية الليبية المحتجزة في مالطا.

لجنة الشؤون الخارجية النيابية أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن إجراءات طباعة العملة الليبية التي جرت سنة 2016 تتفق مع التشريعات الليبية، وغير مخالفة لأي معاهدة دولية.

وأعربت اللجنة في بيانها عن استغرابها للبيان الصادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، والذي يلمح إلى أن عملية الطباعة كانت بصورة غير قانونية.

وطالبت اللجنة في ختام بيانها السلطات المالطية بتوضيح قانوني بخصوص احتجازها لشحنة العملة المطبوعة بواسطة شركة “جوزناك الروسية” ، مؤكدةً على أنها ستتابع ذلك الملف بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .

يشار إلى أن الخارجية الأمريكية وسفارتها في ليبيا قد أعادت تسليط الضوء على قضية إحتجاز مالطا لشحنة من العملة الليبية المطبوعة في روسيا بشكل غير قانوني على أن هذه العملية قد تمت الإسبوع الماضي بحسب بيانهم.

هذا وقد علق مجلس إدارة المصرف المركزي على بيان الخارجية الأمريكية وسفارتها بـ 7 نقاط قانونية واضحة أكد من خلالها على صحة الإجراءرات لطباعة العملة ، كاشفاً على أن هذا البيان من خارجية الولايات المتحدة جاء بالتزامن مع تحريك المصرف المركزي لدعوة قضائية ضد مالطا بسبب إحتجازها غير القانوني لهذه الشحنة.