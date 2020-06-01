لصوص مسلحون يقتلون 18 شخصا على الأقل في ولاية كاتسينا النيجيرية

لصوص مسلحون يقتلون 18 شخصا على الأقل في ولاية كاتسينا النيجيرية

نيجيريا – افاد شاهدان ومتحدث باسم الشرطة لرويترز إن لصوصا مسلحين قتلوا 18 شخصا على الأقل في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا منهم مسؤول محلي وسرقوا آلاف رؤوس الماشية امس.

وقال الشاهدان إن ما يصل إلى 500 رجل يركبون دراجات نارية وبعضهم يحملون بنادق هجومية اقتحموا منطقة فاسكاري ظهر الأحد.

وقال إسماعيل ياو أحد سكان المنطقة لرويترز عبر الهاتف “تأكد حتى الآن مقتل 18 شخصا ويشتبه في مقتل كثيرين”.

وأضاف الشاهدان ومتحدث باسم الشرطة أن اللصوص انتقلوا إلى قرية سابون جارين المجاورة حيث قتلوا المسؤول المحلي عبد الحميد ساني (55 عاما) بعدما حاولوا خطفه.

وقال الشاهد الآخر ويدعى صادق حسن إن المهاجمين اتجهوا بالماشية المسروقة نحو قرى أخرى في منطقة باتساري مضيفا أن آلاف السكان فروا من منازلهم.

وأكد المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى وقوع الهجوم مضيفا أن المهاجمين كانوا يحملون “أسلحة معقدة”.

وقتل أفراد عصابات مئات الناس بشمال غرب نيجيريا خلال العام الماضي في عمليات سطو مسلح وخطف.

المصدر: رويترز