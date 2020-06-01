ماذا قال حسن حسني عن رجاء الجداوي في آخر لقاء إعلامي قبل وفاته؟

ماذا قال حسن حسني عن رجاء الجداوي في آخر لقاء إعلامي قبل وفاته؟

مصر – تذكر الفنان المصري الراحل، حسني حسني، الفنانة رجاء الجداوي التي اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا هذا الأسبوع، خلال آخر لقاء إعلامي أجري معه في ديسمبر الماضي.

وقال في لقاء أجرته معه الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، على هامش تكريمه في الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية في مصر، إن “رجاء الجداوي دائما ما تتصل وتسأل عنه عكس باقي زملائه في الوسط الفني”. وشاركت بوسي شلبي لقائها مع حسن حسني عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت، بعد وفاته إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وشهد اللقاء على ظهور نادر لحسن حسني مع زوجته، التي قالت وقتها إن حالته الصحية مرت بفترة صعبة، لكنه أصبح على ما يرام وفي تحسن.

يشار إلى أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تتلقى العلاج حاليا داخل مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وفاة الفنان المصري حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: “نتعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير، حسن_حسني حسني، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

ولد حسن حسني في 15 أكتوبر 1931، بحي القلعة بالقاهرة، لأب مقاول، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة. ومن بين أبرز العلامات الفارقة في مشواره الفني: حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة.

المصدر: alnilin