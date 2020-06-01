ليبيا – أكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري اللواء نصر سالم أن التطورات العسكرية الحاصلة في ليبيا تؤثر مباشرة على ما يجري في سيناء.

سالم وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية أمس الأحد أشار إلى أن هناك وعودا للعناصر الموجودة على الحدود الشرقية بأنها سوف تتلقى دعما ماليا ولوجستيا كبيرا في ظل تقدم الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية التي ترعاها تركيا في ليبيا وجرى رصد العديد من الاتصالات في أوقات سابقة بين العناصر الإرهابية التي تتواجد في سوريا وليبيا وبين عناصر داعش في سيناء وقد تجددت في الوقت الحالي.

ولفت سالم إلى أن ضبط أجهزة متطورة وصواريخ وأموال طائلة في طريقها إلى سيناء يبرهن على أن هناك محاولات لإجهاض الجهود الأمنية التي بذلت على مدار السنوات الماضية.

رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق أشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مواجهة أشد ضراوة مع العناصر التي تحاول التمركز على مناطق أمنية مختلفة وسوف ينتج عن ذلك زيادة التأمين على الطرق والمنافذ المؤدية إلى سيناء.