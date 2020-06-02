اليونان – وصفت اليونان منح أنقرة شركة النفط الوطنية التركية رخصة للتنقيب في المناطق التي تعتبرها جزءا من جرفها القاري، بأنه “استفزاز”.

وجاء في بيان لوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، امس الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي “ضمن سلسلة الأعمال التي تقوم بها تركيا لاغتصاب الحقوق السيادية لليونان”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المذكرة الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس في نوفمبر الماضي لترسيم الحدود في البحر المتوسط، والتي تعتبرها اليونان “باطلة قانونيا”.

وأكد ديندياس “استعداد اليونان لمواجهة هذا الاستفزاز في حال قررت تركيا تنفيذه”.

ويأتي ذلك على خلفية منح الحكومة التركية لشركة النفط الحكومية TPAO رخصة للتنقيب بشرق المتوسط.

المصدر: نوفوستي