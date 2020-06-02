فيينا – ارتفعت أسعار النفط بنحو ملحوظ اليوم، بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن دول مجموعة “أوبك+” تقترب من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لمدة شهر أو شهرين.

ويقترب سعر برميل مزيج “برنت” من مستوى الـ40 دولار، حيث جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي، بحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، عند 39.44 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.92% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 36.47 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.91% عن سعر التسوية السابق.

وفي وقت سابق أشارت تقارير إعلامية إلى أن دول “أوبك+” تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) حتى سبتمبر المقبل.

واتفقت دول “أوبك+” في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو من 2020، عقب انهيار الطلب من جراء جائحة كورونا.

وبموجب الاتفاق ستقوم دول مجموعة “أوبك+” بخفض التقليصات في النصف الثاني من العام الجاري، لكن مصادر قالت إن المجموعة تبحث تمديد التخفيض الحالي (9.7 مليون برميل يوميا) إلى ما بعد يونيو 2020.

ومن المخطط أن تعقد دول “أوبك+” اجتماعا في النصف الأول من الشهر الجاري لبحث أسواق النفط وتخفيضات الإنتاج.

المصدر: وكالات