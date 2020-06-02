وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في أبريل، وفقا للديوان الوطني للإحصاءات.

وارتفعت أسعار الدواجن 0.7 بالمئة، والفواكه 9 بالمئة، وانخفضت أسعار البطاطس 14.5 بالمئة.

وتعمل الجزائر على خفض وارداتها ومنها المواد الغذائية، في إطار خطة لخفض الإنفاق في اعقاب انخفاض إيرادات الطاقة، المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد.