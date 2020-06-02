الجزائر – أظهرت بيانات رسمية، امس أن معدل التضخم السنوي في الجزائر استقر على مستوى 1.8 في المئة في أبريل، دون تغيير عن مستوياته في فبراير ومارس، وظلت أسعار أغلب المواد الغذائية دون تغيير.