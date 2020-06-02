الإمارات العربية – أعلنت الإمارات، امس تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة، مع رصد شفاء 406 مصابين.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 635 حالة بعد إجراء أكثر من 30 ألف فحص، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى مستوى 35192.

وتشير هذه الحصيلة إلى تراجع معدل الإصابات اليومية في البلاد، حيث سجلت في بيانات يوم 29 مايو 638 حالة، وفي 30 مايو 726، وفي 31 مايو 661.

وأعلنت الوزارة كذلك عن وفاة شخصين مصابين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليلغ عدد الضحايا الإجمالي إلى 266 حالة.

وشهدت الإمارات انخفاضا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الأيام الماضية، وبلغت الحصيلة اليومية حالتين 2 في كل من 29 و30 و31 مايو.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 18338 شخصا، بعد تسجيل 406 حالات شفاء جديدة خرجت من المستشفيات “وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية”.

المصدر: وام