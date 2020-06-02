ليبيا – عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الاثنين بمكتبه في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة الدكتور إمراجع غيث، وذلك لبحث الوضع الصحي في مدينة سبها ومستجداته.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة سير العمل في مراكز الإيواء والعيادات التخصصية في مدينة سبها وبلديات الجنوب والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا بعد ظهور عدد من الحالات في الجنوب.

وتطرق لبحث سير العمل بالمستشفيات وإدارات الخدمات الصحية في الجنوب وآليات تدبير آلية الصرف عليها خلال الوقت الراهن وفي ظل ما تمر به البلاد من ظروف.

كما تناول الاجتماع بحث سير العمل بالخدمات الصحية في مناطق طبرق والجبل الأخضر.