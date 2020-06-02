الجزائر – افاد المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية بلعيد محند أوسعيد، امس إن الرئيس عبد المجيد تبون هو رئيس كل الجزائريين، و”لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد”.

وأضاف أوسعيد أن “رئيس الجمهورية جمد عضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ولم يترشح كما هو معلوم باسم هذا الحزب في انتخابات 12 ديسمبر 2019 الرئاسية”.

كما أكد أن رئيس الحكومة عبد العزيز جراد “سبق له أن استقال من حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يعين في منصب الوزير الأول بعدة سنوات”.

وتمثل تصريحات أوسعيد ردا ضمنيا على لائحة سياسية لـ”جبهة التحرير الوطني” (أكبر أحزاب السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) ادعت استمرار تبون في عضوية لجنته المركزية.

المصدر: “واج” + RT