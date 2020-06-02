ليبيا – إعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد أن العمليات العسكرية بالنسبة لجنوب طرابلس تسير بشكل جيد وهناك تقدمات كما أن جميع المراكز التي حققتها القوات لا زالت تحافظ عليها.

القايد أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه كان هناك غياب في الفترة الماضية لـ”الطيران المسير” (الطيران المسير التركي) لكنه دخل للمعركة مؤخراً وسبب غيابه لأن الطيران لا بد أن يأخذ حذره جداً بسبب وجود منظومات تتحرك لمن وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) بين الحين والآخر ومن مكان لآخر.

وأضاف :” مطار طرابلس العالمي وأهميته يعتبر رمز من الرموز ويمثل رمز كبير للقوة التي تسيطر عليه بإعتباره مركز مهم داخل طرابلس والسيطرة عليه تعطي حافز كبير للقوة المسيطرة عليه وبالرغم من صعوبة السيطرة عليه بالكامل لانه مترامي الاطراف ويطل على عدة أماكن ومحاور وطرق عادة ما كانت هناك عمليات قتالية في الطرق المؤدية لقصر بن غشير من الجهة الخلفية”.

ولفت إلى أنه جزء من المطار قريب من سوق الخميس وهي تحت سيطرة من وصفهم بـ” المليشيات” وأنه إذا سيطروا على المطار بشكل كامل ستبدأ مدفعية من وصفهم بـ”العدو” بالإستهداف سواء الأحياء او المطار مما جعلهم يغيرون خطط المطار لأنه مكان يسهل إستهدافه حسب قوله، معتبراً أنه إن لم يتم الدخول لسوق الخميس من الصعب تأمين المطار بشكل كامل إلا في حالة دخول القوات لسوق الخميس وتأمينها ومحاصرة ترهونة.