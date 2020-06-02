موسكو – افاد الكرملين إن تصريحات مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن “تورط موسكو” بالاضطرابات في أمريكا هي “تلميحات خاطئة” لا يمكن أن تعكس وجهة نظر واشنطن الرسمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، في رده على سؤال حيال تصريحات المستشارة السابقة، سوزان رايس: “أولا، نحن بالتأكيد نراقب عن كثب ما يحدث في الولايات المتحدة، ولكن كل ما يحدث هناك شأن داخلي لهذا البلد. لم نتدخل قط في الشؤون الأمريكية وليست لدينا النية بالتدخل”.

وأضاف بيسكوف: “أي تلميحات مثل تلك التي ذكرتها (سوزان) بالطبع خاطئة تماما، وبقدر ما نفهم، فإن مثل هذه التلميحات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعكس وجهة نظر واشنطن الرسمية”.

وكانت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي السابقة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد لمحت إلى احتمالية تورط روسيا في الاضطرابات الجارية في الولايات المتحدة بعد وفاة أمريكي من أصل إفريقي اعتقلته الشرطة بفضاضة في مدينة مينيابوليس.

وصرحت سوزان رايس لقناة “سي إن إن”: “لن أفاجأ عندما أعرف أنها (روسيا) تحرض كلا الجانبين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ولن أفاجأ إذا اتضح أنهم (الروس) يقدمون لهم الرعاية التجارية بطريقة أو بأخرى”.

المصدر: إنترفاكس