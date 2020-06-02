ليبيا – قال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إن انهيار حلم أردوغان سيكون في ليبيا عاجلاً أم آجلاً والسبب ببساطة لأن إرادة الشعوب أقوى من إرادة الإجرام.

مدير المرصد السوري أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى :” أن هؤلاء المرتزقة الذين أُرسلوا للقتال في ليبيا ليس لديهم قضية ومن ليس لديه قضية كيف له أن ينتصر؟، مع الآسف هم من حملة الجنسية السورية لكن في حقيقة الأمر ولاءهم فقط لأردوغان وللمال”.

ونوّ إلى أن الأرقام التي يتم التصريح بها لا تشمل المجموعات الجهادية من جنسيات غير سورية حيث كانت الحكومة التركية نقلت عدد كبير من الجهاديين عبر جسر معاكس باتجاه ليبيا سواء من المقاتلين السابقين لتنظيم داعش أو الجهاديين الذين كانوا في إدلب وهم من جنسيات مغاربية، لافتاً إلى أن أردوغان وعد فلاديمير بوتين بالخلاص منهم وبالفعل يتم نقلهم إلى ليبيا.