ليبيا- اعتبر عضو مجلس النواب المصري محمد الحناوي تصريحات وزير الطاقة التركي بأن بلاده ستبدأ التنقيب عن النفط في سواحل ليبيا خلال 3 أشهر بأنها دليل قاطع على الأهداف الخبيثة للنظام التركي الإرهابي ممثلا في السلطان المهووس رجب طيب أردوغان، على حد وصفه.

الحناوي وفي بياناً له أمس الاثنين وفقاً لما نشره موقع “صدى البلد” المصري قال:” إن أحلام السلطان التركي المهووس لن تتحقق لأن أحفاد المجاهد الكبير عمر المختار جعلوا من الأراضي الليبية مقبرة كبرى لكل الإرهابيين والغزاة والمرتزقة والدواعش الأردوغانيين”.

وتابع:” للأسف الشديد فإن المجتمع الدولى أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن المجنون أردوغان لأهداف له من إرسال الإرهابيين والدواعش والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا سوى الاستيلاء على النفط الليبي بعد الأزمة والكوارث الاقتصادية الراهنة داخل تركيا ولكن المجتمع الدولى يقف صامتا ويبقى الأمل في الشعب التركى والمعارضة الوطنية التركية لإسقاط نظام هذا الأردوغان”.

البرلماني المصري أعرب عن ثقته التامة بقدرة الجيش الليبي في إفشال محاولات النظام الإرهابي التركى من تحقيق أهدافه الشيطانية الخبيثة في السطو على ثروات ومقدرات الشعب الليبي.