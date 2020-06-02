انجلترا – اكد أحد العلماء الذين يقودون دراسة تجرى في بريطانيا، يوم امس إن النتائج الأولية لأكبر تجربة عشوائية في العالم لأدوية لعلاج مرضى “كوفيد-19” ستكون متاحة في أوائل شهر يوليو.

وأضاف مارتن لاندراي، أستاذ الطب وعلم الأوبئة قسم نافيلد للصحة السكانية في جامعة أكسفورد، أن البيانات الأولية من الدراسة التي تختبر مجموعة مختارة من أدوية متاحة بالفعل، ستأتي على الأرجح من نوع من السترويدات يدعى “ديكساميثازون” مخفف الجرعة والمستخدم لتخفيف الالتهابات.

وقال في إفادة للصحفيين إن التجربة شملت حتى الآن 11 ألف مريض تتراوح أعمارهم بين سنة و109 سنوات في 175 مستشفى في بريطانيا منذ بدئها في مارس.

وأضاف مارتن لاندراي “ليس من المرجح أن يكون هناك دواء واحد يثبت أنه العلاج بعد تلك التجارب، ولذلك يختبر المشروع عدة أدوية موجودة بالفعل لمعرفة ما إذا كان من الممكن إعادة تقديمها للمساعدة في علاج مرضى “كوفيد-19”.

وتابع قائلا “في الوقت الحالي ليس لدينا أي علاج للمرض، وبالتالي ستعطينا النتائج الأولية إرشادا”.

جدير بالذكر أنه ومن بين الأدوية التي تخضع للاختبار في تجارب المشروع هي الدواء المضاد للملاريا “هيدروكسي كلوروكين”، والدواء المستخدم لعلاج نقص المناعة المكتسبة “لوبينافير ريتونافي”، ومضاد حيوي يسمى “أزيثرومايسين”، إضافة للبلازما التي يتم الحصول عليها من متعافين من المرض وتحتوي على أجسام مضادة له.

المصدر: رويترز