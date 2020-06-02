جنيف – أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إفادة صحفية امس بمساهمة الولايات المتحدة “الهائلة” في الصحة العالمية.

وحث أدهانوم غيبريسوس على استمرار العلاقات الجيدة معها على الرغم من تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب عضوية بلاده من المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وصرح ترامب يوم الجمعة الماضي بأنه سيقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بأنها صارت دمية في يد الصين منذ أزمة فيروس كورونا العالمية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه قرر قطع كل العلاقات مع منظمة الصحة العالمية بسبب رفضها تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها سابقا.

وذكر أنه أمر بتحويل الأموال، التي كان من المخطط تخصيصها لمنظمة الصحة العالمية وتبلغ نحو 450 مليون دولار سنويا، إلى مؤسسات أخرى تعمل على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في العالم.

وسبق أن وجهت إدارة الرئيس الأمريكي اتهامات كثيرة لمنظمة الصحة العالمية بـ”الفشل” في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي فيروس كورونا المستجد والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية.

وأمهل ترامب منظمة الصحة العالمية، في 19 مايو، 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، مهددا بقطع التمويل عنها حال عدم قيامها بذلك، وبتعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

المصدر: وكالات